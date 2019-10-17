بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

منطقة الرياض
بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

منطقة عسير
الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

منطقة الرياض
بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

المنطقة الشرقية

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات
http://almnatiq.net/?p=786941
المناطق - الرياض

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات، لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

وقد رفع المجلس البلدي التوصية إلى الأمانة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها. واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

روابط ذات صلة

الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس
شاهد.. موقف إنساني لمسؤول التأمينات في الأفلاج مع مسنّة مقعدة

شاهد.. موقف إنساني لمسؤول التأمينات في الأفلاج مع مسنّة مقعدة
مدني وادي الدواسر ينقذ عامل سقط في بئر على عمق 400 متر

مدني وادي الدواسر ينقذ عامل سقط في بئر على عمق 400 متر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*