612 أسرة سعودية تستفيد يومياً من خيارات الإسكان والتمويل

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كشفت تقارير حول وزارة الإسكان خلال عام 2019، أن إجمالي الأسر التي سكنت منازلها يومياً منذ مطلع عام 2019 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 60204 أسر في مختلف مناطق المملكة، بمعدل 223 أسرة، تحصل على منزلها يومياً، من خلال المساكن الجاهزة في برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان

ووصل إجمالي الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها «سكني» خلال العام الحالي 2019 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 165272 أسرة، بمتوسط 612 أسرة مستفيدة يومياً

يأتي ذلك بعدما بلغ عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها برنامج سكني خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة

وخلال شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي استفادت 34430 أسرة سعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية مقارنة بـ21705 أسر استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية خلال شهر أغسطس الماضي من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 13 ألف مستفيد، فيما تمكنت 8360 أسرة من السكن في منازلها فعليا مقارنة بـ5656 مسكناً خلال شهر أغسطس الماضي من العام الحالي بزيادة حوالى 3 آلاف مسكن

وشهرياً ارتفع عدد مستفيدي منتجات سكني التمويلية والسكنية خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2018، بزيادة نحو 1000 مستفيد، بنسبة ارتفاع قدرها 3%

وارتفع عدد الذين تسلموا مساكنهم منذ بداية عام 2019 ليصل إلى 60204 مستفيدين تسلموا مساكنهم

وبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى سبتمبر الماضي 24296 وحدة سكنية

وجرى تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 47407 قطع أراضٍ منذ مطلع عام 2019 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي

ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 60352 مستفيداً، إضافة إلى 33217 مستفيداً من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي

إطلاق خيار تجديد المساكن

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان «مبادرة قرض تجديد المساكن»، وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً

وتأتي هذه المبادرة ضمن التسهيلات المقدمة لمن هم على قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، بحيث يتم صرف جزء من الدعم المستحق من الأرباح بشكل مباشر وعلى دفعتين للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 49 عاماً فأقل، إضافة للقرض العقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال

ووضعت الوزارة شروطاً لهذه المبادرة كان أبرزها أن يكون المستفيد مدنياً وعمره 49 عاماً فأقل ورغبة المستفيد شراء وحدة سكنية جاهزة سواء (فيلا، تاون هاوس، دور سكني، شقة)، وأن يكون عمر العقار المطلوب شراؤه 15 سنه فأكثر، إلى جانب أن يكون تاريخ شراء العقار من 15 أكتوبر 2019 أو أكثر

وكشفت الوزارة أن الدعم سيكون للفيلا والتاون هاوس بحوالى 100 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال. وبلغ الدعم للدور السكني 75 ألف ريال إلى جانب القرض العقاري، والدعم للشقق 50 ألف ريال

بعدما كان يلجأ المواطن إلى الانتظار لأكثر من 12 عاماً للحصول على عقد تمويلي من قبل صندوق التنمية العقاري، وبعد أن كان الصندوق يقرض حوالى 20 ألف مستفيد سنوياً فقط أي حوالى 54 مستفيدا يومياً، تمكنت وزارة الإسكان من خلال حلولها التنموية من اختصار أوقات الانتظار في طابور صندوق التنمية العقاري من خلال طرح فرص تمويلية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية دون تأثر المواطن بنسب فوائد المؤسسات التمويلية، إذ تمكنت وزارة الإسكان من توقيع أكثر من 95 ألف عقد تمويلي منذ بداية عام 2019 حتى شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي أي ما يعادل 351 مستفيداً يومياً بزيادة بنحو 364% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 الماضي

وأصبح المستفيد من الصندوق العقاري يستطيع أن يحصل على موافقة التمويل الفورية من أكثر من 17 جهة تمويلية من البنوك والشركات؛ ما ساعد في اختلاف المعادلة من 20 ألف قرض سنوياً خلال الأربعين عاماً الماضية إلى 16 ألف عقد شهرياً، إذ شهدت البنوك السعودية لأول مرة في تاريخها توقيع 16 ألف عقد تمويلي في شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت حصة الصندوق العقاري من إجمالي القروض المدعومة من 7% في 2007 إلى 90% في نهاية النصف الأول من 2019

أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف منصور بن ماضي أن إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق «سكني» وحتى نهاية سبتمبر بلغ نحو 144 ألف عقد تمويلي، لافتاً إلى أن المستهدف 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار والتي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020. وكان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، إذ تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة. يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان