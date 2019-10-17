1079 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات في الشرقية

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استقبل معرض وظائف 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة 126 شركة ومؤسسة يعرضون أكثر من 4500 وظيفة، في يومه الرابع المخصص للعائلات طالبات العمل

وطرح المعرض وظائف مخصصة للسيدات إلى جانب الوظائف الأخرى التي يمكن للمرافقين لعائلاتهم التقدم إليها، وبلغت الوظائف النسائية 1079 وظيفة موزعة حسب التخصصات، الفنية 25 وظيفة، والإدارية 423، والطبية 151، والهندسية 113، والمبيعات 192

إضافة إلى الوظائف الأخرى المختلفة والتي تبلغ 175 وظيفة. وشهد المعرض في يومه الثالث أمس حضور ومشاركة كبيرة من طالبي العمل، الذين حرصوا على الحضور في الفترتين الصباحية والمسائية، والتقديم على الوظائف المطروحة

ولفت المعرض أنظار زواره من خلال استخدامه لوسائل حديثة في الربط بين رغبات الشباب الطامح للعمل وأصحاب العمل وتذليله لكل الصعاب التي قد يواجهها الزوار من خلال طاقم محترف من الجهة المنظمة أسهم في إرشاد طالبي العمل حول الطرق المثلى لتقديم رغباتهم الوظيفية وعن كيفية الوصول للجهات التي تناسب تخصصاتهم