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مكة: السجن والجلد والغرامة المالية ل”حارقي” سيارة مواطنة

مكة: السجن والجلد والغرامة المالية ل”حارقي” سيارة مواطنة
http://almnatiq.net/?p=786958
المناطق_مكة

أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بحق حارقي سيارة المواطنة سلمى البركاتي، بالإدانة، مع عقوبات السجن، والجلد، والغرامة المالية، وتعويض صاحبة السيارة

وأكد محامي المواطنة، كمال الشريف تأييد الحكم بالعقوبات الصادرة سابقا من «السجن والجلد والغرامة والتعويض لموكلته بحسب عكاظ

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام مضى، عندما تعرضت سيارة سلمى، للحرق أمام منزلها في قرية الصمد في محافظة الجموم، وأجري عدد من الجلسات إلى أن تمت إدانة المتهمين

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