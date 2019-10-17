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الكشف عن قيمة الرسوم التي سوف تحصل عليها البنوك الاستشارية من اكتتاب أرامكو!

الكشف عن قيمة الرسوم التي سوف تحصل عليها البنوك الاستشارية من اكتتاب أرامكو!

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الكشف عن قيمة الرسوم التي سوف تحصل عليها البنوك الاستشارية من اكتتاب أرامكو!

الكشف عن قيمة الرسوم التي سوف تحصل عليها البنوك الاستشارية من اكتتاب أرامكو!
http://almnatiq.net/?p=786985
المناطق_الرياض

قالت مصادر مطلعة إن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب شركة النفط السعودية أرامكو، سوف تكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار (1.6 مليار ريال)، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وبحسب وكالة «بلومبيرج» الإخبارية، فإن رسوم البنوك الاستشارية

1.6 مليار ريال حد أعلى لأكثر من 20 بنكا

١% نسبة الرسوم من مبلغ الاكتتاب المتوقع بـ40 مليار دولار

بنكا “جيه بي مورجان” و “مورجان ستانلي” سيحصلان على أجر أكبر

يعتمد المبلغ المدفوع للبنوك على حجم المطروح من الأسهم

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