فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات على رتبة “جندي” لحملة الثانوية

المناطق_الرياض

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي) (رجال) للتعيين عليها في مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21 /2 /1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 25 /2 /1441هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية

أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية

يفضل من لدية دورات في اللغات الأجنبية ويشمل ذلك لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة

رابط أبشر توظيف ( https://jobs.sa )