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“ساما” تزف بشرى لـ “المواطنين”.. وتكشف تفاصيل التمويل متناهي الصغر!

“ساما” تزف بشرى لـ “المواطنين”.. وتكشف تفاصيل التمويل متناهي الصغر!
http://almnatiq.net/?p=787004
المناطق_الرياض

اعتمدت مؤسسة النقد العربي “ساما”، عن قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة، والتي تُطبق لتنظيم عمل الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في المملكة.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن التحديث الأخير يسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا النشاط من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بحسب طبيعة وحجم نشاط الشركة ونوع عملياتها.
وأشارت إلى أن التحديث الأخير تضمن رفع مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر من 50 إلى 100 ألف ريال، ما يعطي الشركات العاملة في هذا النشاط مساحة أوسع لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضافت المؤسسة إلى أن رفع مبلغ التمويل سيمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم من الحصول على مزيد من النقد لتطوير أعمالهم والتوسع فيها.

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