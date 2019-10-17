ضبط مواطن تورط فى سرقة 50 ألف ريال من مؤسسات تجارية بعنيزة

المناطق_عنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالدخول لإحدى المؤسسات التجارية بمحافظة عنيزة وسرقة مبلغٍ مالي وقدره خمسون ألف ريال ، والفرار بعد كسر أقفال أحد الأبواب، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره