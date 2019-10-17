 146برنامجا تنمويا للقضاء على الفقر بالأحساء

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نفذت جمعية البر بالأحساء 146 برنامج تنموي خلال العام المنصرم لرفع مستوى جودة الحياة وإحداث التغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة لأكثر من 3 الاف فرد من أبناء الأسر المستفيدة بأسلوب يوائم حاجات تلك الأسر وتمكينهم في المجتمع من أجل القضاء على الفقر.

وأكد مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية تعمل من أجل القضاء على الفقر منذ تأسيسها من خلال تنفيذ البرامج التنموية وفق خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة من خلال تأمين احتياجاتهم والتي تنوعت ما بين برامج ترميم وصيانة المنازل والبرامج التدريبية وبرامج التقوية والمنح الدراسية للطلاب وبرامج التوظيف والتأهيل المهني والمهاري للمستفيدين وبرنامج الإدارة المالية المنزلية للأمهات.

وأضاف البوسيف بأن أطفال الأسر المستفيدة يلقون عناية خاصة من خلال التكفل بتعليمهم في رياض الأطفال التابعة للجمعية كونهم أحد أهم أعمدة الأسر، ومن سيساعدون أسرهم للخروج من دائرة الفقر مستقبلا، وايمانا من الجمعية بأهمية التعليم وأثره الكبير في القضاء على الفقر، تم تقديم 154 منحة دراسية لطلاب الأسر المستفيدة والأيتام خلال عام 2018.

وفي ذات السياق أكد البوسيف أن للمسكن دور في مساعدة الأسر للخروج من الفقر ومن هذا المنطلق كان للجمعية دور بارز من خلال مشروع الترميم الذي يعد أحد أهم مشاريع الجمعية إذ استفادت 105 أسر من هذا المشروع في عام 2018، كما ساهمت الجمعية في تأمين أيجار 900 أسرة خلال العام نفسه.

من جهته أوضح أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأن الجمعية تعمل على رسم السياسات التنفيذية وإحداث أفضل الأثار المجتمعية وفق خطط مدروسة تهدف إلى القضاء على الفقر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الإدارة العامة والمراكز التابعة لها.

ووجه آل عبدالقادر شكره وامتنانه لكل الذين جادت أياديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء إسعادا للفقراء والمساكين والأيتام من أبناء الأسر المستفيدة، سائلا الله العلي القدير سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم فيما يقومون به من عمل للخير.