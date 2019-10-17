الأكاديمية السعودية للطيران المدني تنهي تدريب وتأهيل 79 مراقباً جوياً يمنياً

المناطق_الرياض

أكملت الأكاديمية السعودية للطيران المدني تأهيل وتدريب مجموعة من المراقبين الجويين اليمنيين ضمت 79 متدرباً، أنهوا 1200 ساعة تدريبية، للعمل بعدد من المطارات اليمنية

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن تدريب هذه الدفعة من المراقبين الجويين اليمنيين وتأهيلهم يأتي ضمن التعاون القائم بينها ونظيرتها اليمنية

وأشارت الهيئة إلى أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني بدأت تستقبل المراقبين الجويين اليمنيين منذ 2017، وخصصت لهم برامج تدريبية مكثفة شملت صيانة أنظمة الطيران، سلامة وتشغيل المطارات، والإطفاء والإنقاذ

و تحظى الأكاديمية السعودية للطيران المدني بسبعة اعتمادات دولية من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)