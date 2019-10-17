برعاية أمير حائل..انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

المناطق_حائل

تشهد منطقة حائل لأول مرة بطولة هي الأولى من نوعها لجمال الخيل العربية الأصيلة الأولى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وإشراف مركز الملك الملك عبدالعزيز ومنظمة “الايكاهو” في منتزه المغواة للاحتفالات الكبرى .. وتنطلق اليوم الخميس وتستمر لمدة ثلاث ايّام ، بقيادة تحكيم أوروبي، ووصل عدد الخيول المشاركة 240 جواداً من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على أكثر من 600 ألف ريال وسبع سيارات مقدمة من مربط الجوزاء “سيارتين” وسيارة واحدة من كل من غرفة حائل، ومربط شمر لمالكه خلف الشمري، ورجل الأعمال حمود الرضيمان، وتوكيلات الجزيرة، واللجنة المنظمة للبطولة، فيما تكفل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بدعم الخيل العربية “سعودية الأصل والمنشأ” من المركز الأول وحتى المركز السادس، وهناك رعاة ذهبيين وفضيين من مرابط معروفة ورجال أعمال وجهات إعلامية كبرى دعما للبطولة وحرصا على إنجاحها على مختلف المستويات في ظل الجهود التي تقدمها اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة حائل لتوسيع رقعة المنافسة في بطولات الجمال.

وحرصت اللجنة على دعوة العديد من الشخصيات المهمة والمهتمة برياضة الفروسية ومسابقات الجمال لحضور المهرجان الفروسي الجديد. وستبدأ المنافسات في اليوم الأول بالفئة الأولى للمهرات أعمار عام (أ وب وج)، ثم الفئة الثانية بالمهرات أعمار عامين (أ وب وج)، يليهما الفئة الثالثة أعمار ثلاثة أعوام فئتي (أ وب) وأخيراً الفئة الرابعة أفراس أعمار أربع إلى ستة أعوام (أ وب).

وتنطلق منافسات الجمعة بالفئة الخامسة أفراس أعمار سبع إلى تسعة أعوام، ثم الفئة السادسة أفراس عمر عشرة أعوام فما فوق، والفئة السابعة امهار اعمار سنة (أ وب) يليها الفئة الثامنة عمر عامين، ثم الفئة التاسعة بأمهار عمر ثلاثة أعوام، وتنطلق الفئة العاشرة بمنافسات الفحول من أربع إلى ستة أعوام، وتبدأ الفئة الـ11 بالفحول من سبع إلى تسعة أعوام وأخيرا الفئة الـ12 بفحول عمر عشرة أعوام فما فوق.

وتختتم البطولة يوم السبت بالمنافسة على الألقاب، وهي بطولة المهرات السعودية وبطولة الأمهار السعودية وبطولة الفحول السعودية وبطولة المهارات عمر عام وبطولة المهرات عامين والمهرات ثلاثة أعوام يليها بطولة الأفراس، ثم بطولة المهار عمر عام وبطولة الأمهار عمر عامين وثلاثة أعوام وبطولة الفحول، وسيشارك في اليوم الأول 119 رأس من الخيول مقسمة إلى عشر فئات و102 رأس في اليوم الثاني مقسمة إلى تسع فئات، وفي اليوم الثالث والأخير عشر بطولات نهائية