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شاهد … تركي آل الشيخ يلتقي بالطفلة التي أصيبت بسبب الألعاب النارية ويقدم لها ولأسرتها هدية في موسم الرياض !

شاهد … تركي آل الشيخ يلتقي بالطفلة التي أصيبت بسبب الألعاب النارية ويقدم لها ولأسرتها هدية في موسم الرياض !
http://almnatiq.net/?p=787048
المناطق_الرياض

شهدت فاعليات موسم الرياض لقاء  رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بالطفلة التي تعرّضت لإصـابات طفيفة؛ جراء اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل نحو 3 أسابيع  .

ونشر حساب هيئة الترفيه صوراً من المقابلة، مبيناً أن “آل الشيخ” أهدى الطفلة وذويها صلاحية الدخول لفعاليات موسم الرياض.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في أعقاب الحادث  بيان قالت فيه: “توضيحاً لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ ۲۳ محرم ۱۶۶۱ هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ۲۰۱۹، حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي بالرياض تؤكد الهيئة العامة للترفيه أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراءها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع .

وطلب رئيس هيئة الترفيه بعد الحادث من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها ” أبي أقابل الطفلة الأسبوع القادم وذويها”.

 

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