نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس لدول حوار أبوظبي

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رأس معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك يومي 16 – 17 أكتوبر الجاري، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات التي تهتم بتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لهم، إضافة إلى دراسة عدد من نماذج التوظيف والاستقدام بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.

كما ترأس الدكتور أبوثنين، الجلسة النقاشية رفيعة المستوى، التي استعرضت فرص التعاون بين الدول الأعضاء في حوار أبوظبي حول مستقبل العمل، والاتجاهات الحديثة فيه، والتحديات، والسبل المثلى للاستثمار في ذلك، للوصول إلى مستقبل عمل طموح.