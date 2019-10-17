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ديوان المحاسبة يختتم مشاركته في الاجتماع الـ 16 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في مسقط

ديوان المحاسبة يختتم مشاركته في الاجتماع الـ 16 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في مسقط

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ديوان المحاسبة يختتم مشاركته في الاجتماع الـ 16 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في مسقط

ديوان المحاسبة يختتم مشاركته في الاجتماع الـ 16 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في مسقط
http://almnatiq.net/?p=787067
المناطق - واس

ترأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في الأجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط.
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة التدريب المشترك لدواوين الرقابة والمحاسبة بدول المجلس للعام 2020م، التي تهدف إلى تطوير وبناء قدرات منسوبي تلك الأجهزة،كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الأخرى، من أهمها الإطار العام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات، والمواضيع المقترحة للرقابة الشاملة المشتركة، وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، ونتائج المسابقة الرابعة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المعالي رؤساء الدواوين للنظر بما تم بشأنها.

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