غرفة الشرقية ووزارة الإسكان تنظمان ورشة عمل عن الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية

الدمام - المناطق

ناقشت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ضمن انشطة لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان، بعنوان الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة.

واستعرض ‏‎زياد التميمي مدير إدارة خدمات الاتحادات الأربعاء 16 أكتوبر 2019، أهمية اتحاد الملاك وأثره في تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية، مشيرا الى ان الاتحاد يهدف الى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ورسم صورة شاملة عند دور الاتحاد في تعزيز ثقافة حسن الجوار.

وتحدث التميمي عن مبادرة فرز الوحدات العقارية لوزارة الإسكان لافتا الى انها مبادرة خدمية تعمل على تقسيم مبنى او مجمع عقاري الى عدة وحدات عقارية تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصيبها من مساحة الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، حيث تقدم الخدمة الكترونيا عبر أحد المكاتب الهندسية المعتمدة ليحصل المستفيد على محاضر فرز تخوله للحصول على صكوك ملكية.

وحول اهداف المبادرة قال التميمي بان تتلخص بتأسيس نظام وإجراءات عمل موحدة في جميع مناطق المملكة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية فرز الوحدات العقارية، وتطوير وتنظيم الإجراءات المتبعة لفرز الوحدات العقارية، وحفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق المشتركة ونصيب كل وحدة، بالإضافة الى إيجاد نظام الكتروني يسهل ويسرع عملية فرز الوحدات العقارية، ورفع مستوى الكفاءة والدقة وعمليات فرز الحدات العقارية.

وحول حقوق الوحدات المفرزة أوضح التميمي بان عملية الفرز تحفظ حقوق الوحدة من خلال تحديد نصيب الوحدات في المناطق المشتركة ونصيبهم من الأرض، وأيضا تحديد نسبة كل وحدة في دفع الرسوم بنسب محددة وفق معايير فرز الوحدات العقارية.