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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الرقم”199099″ للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الرقم”199099″ للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة

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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الرقم”199099″ للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الرقم”199099″ للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة
http://almnatiq.net/?p=787101
المناطق - واس

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني “آمر” 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام، حيث يُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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