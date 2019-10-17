انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت

المناطق - عادل الزهراني

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ينطلق بعد غد السبت فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي، وذلك بتنظيم من مدارس صفوة الطليعة الأهلية بمحافظة الطائف خلال الفترة من 20 – 22 صفر 1441هـ الموافق 19 – 21 أكتوبر 2019.

ويأتي التركيز على استمرارية إقامة المؤتمر العربي للروبوت في وقت انتشر فيه علم الروبوت كعلوم وثقافة في العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية العربية وانطلقت مبادرات رائدة ساهمت في تطوير هذا العلم ، وقد عملت الجمعية العربية للروبوت منذ انطلاقها وضمن توصيات مؤتمرها الأول على السعي الحثيث في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها في (( تطوير صناعة عربية متميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي )) ، وذلك من خلال تواصلها مع مختلف المؤسسات العربية ذات العلاقة وتنظيمها للعديد من الفعاليات المميزة وقد أثمرت الجهود عن انطلاق العديد من المبادرات العربية التي تصب في مصلحة المواطن العربي والدول العربية بشكل عام .

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، ويستضيف مجموعة من المتحدثين المتخصصين في الروبوت والذكاء الاصطناعي ، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية ، يشرف ويعمل عليها مدربون ومحكمون في مجال الروبوت .