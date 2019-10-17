احدث الأخبار

أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر
منطقة عسير
 وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يكرّمون الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية
أبرز المواد
 أمانة عسير تستضيف أربعين إعلاميا للاطلاع على مشروع واجهة عسير البحرية
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الرقم”199099″ للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة
أبرز المواد
 ولي العهد يعقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة العامة للعقار تدشّن المركز السعودي للتحكيم العقاري وتربط المركز إلكترونياً مع وزارتي العدل والإسكان
أبرز المواد
 هيئة الانتخابات تعلنها رسميا: قيس سعيّد رئيسا لتونس
أبرز المواد
 غرفة الشرقية ووزارة الإسكان تنظمان ورشة عمل عن الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية
المنطقة الشرقية
 متخصصة: أكثر من 28 % نسبة انتشار سرطان الثدي في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يدشن حملة توعوية لسرطان الثدي
المنطقة الشرقية
أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر

أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر

منطقة عسير
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يكرّمون الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يكرّمون الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية

أبرز المواد
أمانة عسير تستضيف أربعين إعلاميا للاطلاع على مشروع واجهة عسير البحرية

أمانة عسير تستضيف أربعين إعلاميا للاطلاع على مشروع واجهة عسير البحرية

منطقة عسير
انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت

منطقة مكة المكرمة

أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر

أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=787125
المناطق - عسير

عقدت أمانة منطقة عسير ورشة عمل بعنوان ” تقرير تحليل البلاغات , وقياس الرضا 940″ وذلك بحضور أكثر من 50 مستفيد من رؤساء البلديات , ومدراء العموم، ومسؤولي البلاغات في الأمانة , والبلديات وذلك بمقر الأمانة أوضح ذلك أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبيناً أن هذه الورشة تهدف إلى قياس رضا العملاء عن الخدمة المقدمة في مركز اتصال 940 وتحليل التحديات ومعالجتها مع ملاك الخدمات للحصول على تجربة مميزة للعميل .
وكشف الحميدي أن عدد البلاغات التي وردت للمركز من شهر فبراير الى نهاية سيتمبر من العام الجاري بلغت 51,706 بلاغ مؤكداً أن نسبة الإنجاز في هذه البلاغات قد حققت 100% وذلك لسبع تصنيفات هي النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي والأسواق والمحلات التجارية والطرق، وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، والتعديات
وقال أن هذه الورشة التي قدمها مدير مختبر الأمانة الدكتور جابر حمزة عسيري ركزت على أهم تصنيفات هذه البلاغات , والتي تم تحليلها ومعرفة أكثر الخدمات التي ترد عليها البلاغات وهي عبارة عن 3 تصنيفات, وهي النظافة العامة والانارة, والإصحاح البيئي الذي يختص بالحشرات , والحيوانات الضالة موضحاً أن هذه الورشة عملت على وضع اليد على الإدارات التي تحتاج إلى تحسين أدائها والتعرف على نقاط القوة والضعف في هذه التصنيفات ووضع خطط لتقديم أفضل الخدمات بما يحقق تطلعات الدولة , ويليق بالمواطن ويحقق رضاه.
وختم الحميدي تصريحه بأن هذه الورشة، وغيرها من برامج تحليل البيانات والأرقام والاحصائيات تهدف الى معرفة كافة احتياجات المواطنين من خلال الدراسات والأرقام , وتعمل من خلالها على وضع خطط , واستراتيجيات تهدف الى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها , ويتطلعون اليها والتي تسعى الأمانة إلى تحقيقها بكافة السبل.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تستضيف أربعين إعلاميا للاطلاع على مشروع واجهة عسير البحرية

أمانة عسير تستضيف أربعين إعلاميا للاطلاع على مشروع واجهة عسير البحرية
الأرصاد تنبه إلى أمطار غزيرة في عسير والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

الأرصاد تنبه إلى أمطار غزيرة في عسير والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر
مشروعات تنموية متجددة تنعش قطاع الزراعة في عسير

مشروعات تنموية متجددة تنعش قطاع الزراعة في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*