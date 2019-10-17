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أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

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أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة
http://almnatiq.net/?p=787169
المناطق - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم : أ / 83
التاريخ : 18 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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