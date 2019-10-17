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السيرة الذاتية لأيمن السياري الذي عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

السيرة الذاتية لأيمن السياري الذي عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

أبرز المواد
أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي : تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

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السيرة الذاتية لأيمن السياري الذي عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

السيرة الذاتية لأيمن السياري الذي عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد
http://almnatiq.net/?p=787172
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم أمرا ملكيا بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

 

تولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية ، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية ، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية .
يذكر أن أيمن السياري انضم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013م ، وكان قد حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة ، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين(CFA) كمحلل مالي معتمد.

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