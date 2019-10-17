ورشة عمل بجامعة القصيم حول «آلية المراجعة الداخلية لجودة البرامج الأكاديمية»

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أقامت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة التطوير والجودة، أمس الأربعاء الموافق 17/2/1441هـ، ورشة عمل في مقر مركز تنمية القيادات والقدرات، بعنوان ” تاهيل المراجعين الداخليين”، شارك فيها أكثر من ٤١ عضو هيئة تدريس من الجنسين، وذلك بهدف تأهيل المراجعين الداخليين للبرامج الأكاديمية وعمادات والإدارات، وكذلك تعريف المشاركين في عملية المراجعة بالنماذج والأدوات المستخدمة لقياس مستويات الجودة في البرامج والعمادات والإدارات ومدى اتساقها مع المعايير الأكاديمية والإدارية، قدمها

الدكتور سلطان المحيميد عضو باللجنة الدائمة للجودة بالجامعة، والدكتور بدر الحربي وكيل عمادة التطوير والجودة للجودة.

من جهته، أكد الدكتور بندر المطيري عميد عمادة التطوير والجودة، ان هذه الورشة تأتي ضمن جهود إدارة الجامعة، ممثلة بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة وامتداداً لعمليات توكيد نظام ضمان الجودة في الجامعة، مضيفًا أنها تهدف في مجملها إلى تهيئة الفرق المشاركة في عملية تقويم البرامج الأكاديمية والوحدات الإدارية في جولتها السادسة، وذلك من خلال استعراض آليات المراجعة والتحقق التي أقرتها اللجنة الدائمة للجودة وفق معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم.

كما أشار “المطيري” إلى أن أهمية هذه الورشة تنبثق من أهمية الجودة الأكاديمية في التعليم العالي وسعي جامعة القصيم إلى تحقيقها في كافة وحداتها وفقاً لمعايير جهات الاعتماد الوطنية والعالمية، وذلك في إطار آلية موحدة وشفافة ومعلنة لكافة الجهات التي ستخضع لعملية التقويم في جولة هذا العام.