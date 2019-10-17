الصادرات السعودية تختتم مشاركتها بمعرض الكويت للنفط والغاز 2019م

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اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” مشاركتها في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز، الذي انعقد بمدينة الكويت من 15 إلى 17 صفر 1441هـ الموافق من 14 إلى 16 أكتوبر 2019م، وذلك بهدف تعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، حيث شارك تحت مظلة الجناح السعودي في المعرض الذي نظمته “الصادرات السعودية” , عدد من الشركات الوطنية التي استعرضت منتجاتها وخدماتها للزوار والمشاركين والمهتمين.

وتعكس هذه المشاركة ما حققته صادرات المملكة في هذا القطاع، حيث بلغت صادرات المملكة من معدات النفط والغاز لعام 2018م ما قيمته 6.8 مليار ريال سعودي، وتعد أهم المنتجات الأنابيب وأدوات التنقيب والمضخات، كما تصل هذه الصادرات إلى عدد من دول العالم أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، والكويت.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود “الصادرات السعودية” على فتح المجال للشركات السعودية للمشاركة في المعارض الدولية والإقليمية في أبرز الفعاليات التجارية والاقتصادية، للتعريف بالمنتج السعودي والترويج له، إضافةً إلى إتاحة فرص عقد لقاءات مطابقة الأعمال مع الشركاء والعملاء في الأسواق المختلفة، وكذلك الاطلاع على التوجهات والمستجدات المصاحبة لأفضل ممارسات التجارة والصناعة حول العالم، وذلك سعياً لتنمية الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي قيمة الناتج المحلي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التنموية نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

ويعد معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز 2019 أحد أكبر التجمعات لصناعة النفط والغاز على الإطلاق، ويخدم المعرض جميع مجالات صناعة النفط والغاز، بما في ذلك علوم الأرض البترولية والاستكشاف والإنتاج والتكرير والمنتجات والخدمات البتروكيماوية.

وركز برنامج المؤتمر على العوامل العلمية والهندسية التي تواجه العاملين في الكويت والمنطقة المحايدة المقسمة (المشتركة مع المملكة العربية السعودية)، كما تم تنسيق جدول أعمال المؤتمر من قبل جمعية مهندسي البترول (SPE) بالتعاون مع لجنة من كبار ممثلي شركات النفط الوطنية واللجنة الأولمبية الدولية والمشغلين الرئيسيين والأوساط الأكاديمية العاملة في المنطقة.