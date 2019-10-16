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 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان 

 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان 

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 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان 

 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان 
http://almnatiq.net/?p=787179
المناطق - فضة عطيف
بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان سير انجاز المشروعات الصحية بالمنطقة  وذلك خلال لقاءه بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان عن المشاريع الصحية المعتمدة والجاري تنفيذها بالمنطقة , ومنها إعادة تهيئة وتأهيل مستشفى جازان العام , ومستشفى العارضة العام الجديد الذي سيبدأ تشغيله خلال الفترة القليلة القادمة , والمراحل المنجزة بالمستشفى التخصصي ومستشفى النساء والولادة والمستشفيات الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها في تلك المشروعات.
واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المنطقة والمقيمين بها كغيرها من مناطق وطننا العزيز , انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتقديم كل ما يسهم في راحة و رفاهية المواطن.
من جانبه أعرب الدكتور النجمي عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع اليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده وزملائه منسوبي صحة جازان بعونه وتوفيقه .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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