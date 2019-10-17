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أمانة الاحساء: إغلاق مطعم يُقدم “منتجات التبغ ” دون ترخيص

أمانة الاحساء: إغلاق مطعم يُقدم “منتجات التبغ ” دون ترخيص

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أمانة الاحساء: إغلاق مطعم يُقدم “منتجات التبغ ” دون ترخيص

أمانة الاحساء: إغلاق مطعم يُقدم “منتجات التبغ ” دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=787182
الاحساء - المناطق

 

كشفت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة البلديات “بلدية الهفوف” وبالتعاون مع لجنة (وطن بلا مخالف)، عن إغلاق مطعماً يُقدم منتجات التبغ دون الحصول على ترخيص للنشاط، حيث تم ضبط كميات تجارية من التبغ “المعسل” مجهزة لتقديمها لرواد المطعم.

في حين أكد رئيس بلدية الهفوف د.قاسم الهزوم أن المطعم المخالف والذي يقدم منتجات “التبغ” تم إنذاره مسبقاً، ولم يلتزم بالاشتراطات، فتم إغلاقه وتطبيق الجزاءات البلدية بحقه، بحسب ما تنصه اللائحة.

 

وشددت أمانة الأحساء على ضرورة إصدار التراخيص الرسمية والنظامية فيما يخص مزاولة نشاط بيع منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، بحسب اللائحة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، وأن الأمانة لتُهيب بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بهذا الشأن عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك العمليات المركزية “940”، الرقم الموحد 920011050، قناة التواصل الاجتماعية ” الواتس آب” ‪0548368888 

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