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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7635.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7635.82 نقطة
http://almnatiq.net/?p=787185
المناطق - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, ومجموعة السريع، وسابك، وأسيج، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي، وبوبا العربية، وأسلاك، ومسك، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 3.45% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 623 صفقة.

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