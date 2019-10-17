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أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”

أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”
http://almnatiq.net/?p=787194
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم,الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” المعين المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران
واستعرض البدران جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض ومدى اهتمام الشركة في إنشاء البنية التحتية وإرضاء المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم تطلعاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة ” موبايلي ” ، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة .

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