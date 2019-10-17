احدث الأخبار

“البيئة” تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي
أبرز المواد
 رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان
أبرز المواد
 تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7635.82 نقطة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يطمئنان على مصابي حادث طريق الهجرة المنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ورشة عمل بجامعة القصيم حول «آلية المراجعة الداخلية لجودة البرامج الأكاديمية»
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء: إغلاق مطعم يُقدم “منتجات التبغ ” دون ترخيص
المنطقة الشرقية
  الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان 
منطقة جازان
 الصادرات السعودية تختتم مشاركتها بمعرض الكويت للنفط والغاز 2019م
أبرز المواد
 السيرة الذاتية لأيمن السياري الذي عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد
أبرز المواد
“البيئة” تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات

“البيئة” تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات

أبرز المواد
الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي

الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي

أبرز المواد
رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان

أبرز المواد
تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن

تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن

منطقة مكة المكرمة

تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن

تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن
http://almnatiq.net/?p=787197
المناطق - عادل الزهراني
أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وإدارة التعليم بالطائف ممثلة في فريق المحافظات بلجنة شئون الأسرة وبمشاركة مشروع روافد الخير التطوعي وفريق معطف الرحمة وفريق بريشتي أسمو مبادرة توقير ورعاية كبير السن بمعرض وفعاليات تتزامن مع اليوم العالمي للمسنين داخل المستشفى والذي استهدف المراجعين والزوار للمرضى والمرضى المنومين .
وافتتح مدير المستشفى الدكتور سطام مصلح الجعيد ومديرة إدارة تعليم الكبيرات بالتعليم مسفرة الزهراني المعرض والفعاليات بمشاركة كبار وكبيرات السن وأقسام العلاقات العامة والتثقيف الإكلينيكي والتغذية العامة والتغذية العلاجية وتجربة المريض والعلاج الطبيعي والتمريض ومركز السكر والخدمة الاجتماعية والحملة الوطنية للتوعية بأضرار السرطان حيث وتم عرض السلامة المنزلية لكبار السن والتغذية الصحيحة لهم والطرق العلاجية للإصابات وكيفية الحصول على بطاقة أولوية التي تقدم خدمات وتسهيلات صحية وطبية لكبار السن إضافة إلى الجانب الاجتماعي للتعامل مع كبار السن .
وقد قام منسوبي المستشفى ومنسوبي تعليم الكبيرات بزيارة للمرضى المنومين من كبار وكبيرات السن وتقديم الهدايا العينية .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات بين جامعة الملك عبدالعزيز وإمارة المنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات بين جامعة الملك عبدالعزيز وإمارة المنطقة
انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي السبت
الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان

الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*