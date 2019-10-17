تخصصي الطائف والتعليم يطلق مبادرة توقير ورعاية كبير السن

المناطق - عادل الزهراني

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وإدارة التعليم بالطائف ممثلة في فريق المحافظات بلجنة شئون الأسرة وبمشاركة مشروع روافد الخير التطوعي وفريق معطف الرحمة وفريق بريشتي أسمو مبادرة توقير ورعاية كبير السن بمعرض وفعاليات تتزامن مع اليوم العالمي للمسنين داخل المستشفى والذي استهدف المراجعين والزوار للمرضى والمرضى المنومين .

وافتتح مدير المستشفى الدكتور سطام مصلح الجعيد ومديرة إدارة تعليم الكبيرات بالتعليم مسفرة الزهراني المعرض والفعاليات بمشاركة كبار وكبيرات السن وأقسام العلاقات العامة والتثقيف الإكلينيكي والتغذية العامة والتغذية العلاجية وتجربة المريض والعلاج الطبيعي والتمريض ومركز السكر والخدمة الاجتماعية والحملة الوطنية للتوعية بأضرار السرطان حيث وتم عرض السلامة المنزلية لكبار السن والتغذية الصحيحة لهم والطرق العلاجية للإصابات وكيفية الحصول على بطاقة أولوية التي تقدم خدمات وتسهيلات صحية وطبية لكبار السن إضافة إلى الجانب الاجتماعي للتعامل مع كبار السن .

وقد قام منسوبي المستشفى ومنسوبي تعليم الكبيرات بزيارة للمرضى المنومين من كبار وكبيرات السن وتقديم الهدايا العينية .