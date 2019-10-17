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رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان

أبرز المواد

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان
http://almnatiq.net/?p=787200
المناطق - وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلا “لا تكن أحمق”، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ”شيطان”.

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيدا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها “دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد”.

وأضاف: “أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي…وسأفعل ذلك”.

وتابع: “سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة”.

ولفت ترامب إلى أن “اتفاقا عظيما” أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه “إرهابي” لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وختم ترامب رسالته بالقول “لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمق”، مضيفا “سوف أتصل بك لاحقا”.

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