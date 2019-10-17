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الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي

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الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي

الملكية الفكرية تفعّل معاهدة مراكش للمكفوفين مع شركائها دون مقابل مالي
http://almnatiq.net/?p=787203
المناطق - واس

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية المكفوفين الأهلية (كفيف)، ومكتبة العبيكان، لتفعيل معاهدة مراكش التي تهدف إلى تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات والكتب، وتوفير المصنفات المنصوص عليها لمصلحة مستفيدي المعاهدة دون مقابل مالي.
وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز السويلم، ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الدكتور ناصر الموسى، ورئيس مجلس إدارة مكتبة العبيكان الدكتور فهد العبيكان.
وبحسب الاتفاقية تلتزم مكتبة العبيكان بتسهيل الوصول إلى نسخ ميسرة من الكتب والمطبوعات وفقًا لاحتياجات مستفيدي المعاهدة من المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية والإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات، وتلتزم جمعية المكفوفين الأهلية (كفيف) بتسهيل وصول المستفيدين إلى هذه النسخ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دون أي مقابل مالي، ومن جهتها تلتزم الهيئة بتوفير الإطار النظامي لتفعيل المعاهدة، وتلتزم أطراف الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام النسخ الميسرة من قبل المستفيدين فقط.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية مصادقةً على معاهدة مراكش للمكفوفين ذات البعد الإنساني الذي يرمي إلى تنمية المجتمع ويصادق على هذه المعاهدة أكثر من 45 دولة حول العالم لتحسين الوعي بالتحديات التي يواجهها ذوي الإعاقة البصرية في قراءة المطبوعات وتسهيل اندماج مشاركتهم في الحياة الثقافية والاجتماعية وزيادة السبل للوصول للثقافة والمعرفة والتعليم ، كما أن هذه الاتفاقية هي المرحلة الأولى ضمن سلسلة مراحل تعمل عليها الهيئة وفق اختصاصها في تفعيل معاهدة مراكش على مستوى المملكة.

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