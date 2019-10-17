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للقيام بجولة تفقدية على طرق الوزارة

نائب وزير النقل يستقبل وفدًا من “الشورى” بمنطقة عسير

نائب وزير النقل يستقبل وفدًا من “الشورى” بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=787209
المناطق - أبها

زار وفد من أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اليوم الخميس 1441/2/18هـ الموافق 2019/10/17م، عددًا من مرافق وطرق وزارة النقل في منطقة عسير، وكان في استقبالهم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، رافقه فيها كل من وكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومستشار معالي وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، ومستشار معالي الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر، ومستشار معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس خالد الرميح، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري.

وترأس وفد الشورى سعادة اللواء ناصر بن غازي العتيبي، حيث انطلقت الجولة التفقدية بالمرور على عدد من المشروعات القائمة، بدءًا من منطقة السودة بأبها مرورًا من مدخل عقبة الصماء ثم طريق طيب الملاحة نزولًا على تقاطع طريق (أبها-الطائف) عقبة شعار، مرورًا إلى محافظة محايل عسير ثم محافظة رجال ألمع، طلوعًا إلى عقبة ضلع، ثم التحرك إلى طريق الملك عبدالله، تأتي هذه الجولة الميدانية للوقوف على أبرز المشروعات القائمة والمنتهية، والاطلاع على مجهودات الوزارة على الطرقات في منطقة عسير.

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