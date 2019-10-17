في مختلف مناطق المملكة .. تهيئة وتطوير 64 مدرسة قيادة للرجال وفق معايير عالمية لتكون جاهزة لاستقبال النساء

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قال رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر إن جميع مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال بالمملكة ستفتح أبوابها لتدريب النساء على القيادة، وذلك خلال عام.

وأوضح آل بشر بحسب “الوطن” ، أن هناك 64 مدرسة قيادة للرجال حالياً في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أنه ستتم تهيئة وتطوير هذه المدارس وفق معايير عالمية بواسطة إدارة المرور لتكون جاهزة لاستقبال النساء.

وأبان أن مدارس القيادة الخاصة بالنساء لا تكفي لاستيعاب الإقبال والتدفق الكبير من الراغبات في تعلم القيادة، لافتاً إلى أن فتح مدارس الرجال أمام النساء سيحل المشكلة، ويقلل فترات الانتظار الطويلة أمام النساء لتلقي التدريب.