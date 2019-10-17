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أكثر من ألفي عملية جراحية بمستشفى محايل العام خلال عام ١٤٤٠هـ

أكثر من ألفي عملية جراحية بمستشفى محايل العام خلال عام ١٤٤٠هـ

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أكثر من ألفي عملية جراحية بمستشفى محايل العام خلال عام ١٤٤٠هـ

أكثر من ألفي عملية جراحية بمستشفى محايل العام خلال عام ١٤٤٠هـ
http://almnatiq.net/?p=787218
المناطق - محايل عسير

أوضحت صحة عسير إن مستشفى محايل العام، أجرى 2454 عملية جراحية خلال العام الماضي 1440هـ، منها 2291 عملية كبرى، و160 عملية صغرى، وثلاث عمليات مناظير، بالإضافة إلى 1390 عملية ضمن برنامج عمليات اليوم الواحد.

وأوضح تقرير صدر عن المستشفى، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 95406 مراجعين، كان بينهم من الذكور 41753 مراجعًا، بينما بلغ عدد الإناث 51327 مراجعة. وأكد التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 4161 مراجعًا، أجريت لهم 13440 جلسة، كما بلغ عدد مرضى الكلى 679 مريضًا، أجريت لهم 1623 جلسة غسيل. وأضاف التقرير أن المستشفى شهد خلال الفترة نفسها 2443 حالة ولادة.

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