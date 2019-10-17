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بحضور أكثر من 6400 و قبول أكثر من 1200 مبدئيا و تعيين 400 نهائيا

أختتام فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بغرفة أبها

أختتام فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=787221
المناطق - أبها

أختتمت فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بغرفة أبها  بعقد ثلاث ورشة عمل مقدمة من معهد الادارة خلال الفترة الصباحية تحت عنوان بناء المستقبل المهني بالمحاورالتالية: أساسيات مقابلة العمل الشخصية ، الشهادات الاحترافية واهميتها في سوق العمل ، دور التميز الشخصي في التطوير المهني  حيث حصل الحضور في ختامها على شهادة من المعهد.

حيث أقيم المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة عسير وافتتحه وكيل الإمارة الأستاذ / محمد بن ناصر بن لبدة ونظمته  غرفة أبها بالتعاون مع مجموعة نما المعرفية تحت شعار «سعوديون، وسعوديات، الأشخاص ذوي الإعاقة»، في فندق قصر أبها، وذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة وطنية حيث سجل  بالمعرض أكثر من 6400 شاب وشابة عن طريق التسجيل الإلكتروني وتم قبول أكثر من 1200 شاب وشابة قبولا مبدئيا حيث يجرى معاهم لقاءات شخصية مع الشركات وبالفعل تم تعيين أكثر من 400 شاب وشابة نهائيا ،  وذلك على مدار ثلاثة أيام .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن الحويزي أنه معارض التوظيف  تلعب دورا أساسيا في توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث يتجمع طالبي العمل بأصحاب الأعمال في مكان واحد  ، وتوفر العديد من أدوات التواصل الإلكتروني بين الطرفين.من خلال معارض التوظيف ، يمكن لطالب العمل  مقابلة مندوبي الشركات، واستعراض عشرات الوظائف الشاغرة، والتقدم إلى الوظيفة المناسبة؛ خلال فترة المعرض.

مشيراً على أن المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل الذي نظمته  غرفة أبها بالتعاون بالتعاون مع مجموعة نما المعرفية تحت شعار «سعوديون، وسعوديات، الأشخاص ذوي الإعاقة»، في فندق قصر أبها فرصة عظيمة و مناسبة لطالبي العمل من الخريجين الجدد واصحاب الخبرات لتسويق انفسهم على المنشآت المشاركة والتنافس على الوظائف المعروضة كمرشحين محتملين للعمل لدى هذه المنشآت مما سيعزز فرصهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع طموحهم وميولهم ومهاراتهم وقدراتهم.بالإضافة الى ذلك سيكون المعرض فرصة مناسبة للالتقاء مع المشاركين من المختصين في مجال الموارد البشرية ومجال التدريب والتأهيل لعرض ما يقدمونه من خدمات للمنشآت المشاركة وللزوار ولطالبي العمل.

واختتم الحويزي تصريحه مؤكداً أن إلى أنه تنظيم مركز التوطين بالغرفة ينظم معرض التوظيف  تفعيلا لدورالغرفة في عملية توظيف الشباب السعودي من الجنسين ، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة  بالقطاع الخاص ، مشيرا إلى أن الخطة وضعت من قبل المجلس متمثل في الأمانة العامة ومركز التوطين بها  للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 م ، حيث  يكون معرض وظائف الخيار الأفضل في التوظيف للمنشآت وطالبي العمل في المنطقة الجنوبية ، وستبقى غرفة أبها أهم الداعمين والمساندين لسياسة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين.

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