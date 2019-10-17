مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

المناطق - أبها

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التكليف بأعمال أكاديمية إدارية، شملت:

تكليف الدكتور محمد حامد البحيري عميدًا لعمادة الموارد البشرية، وتكليف الدكتور عبدالعزيز سعيد الهاجري عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة، وتمديد تكليف الدكتور مفلح زابن القحطاني مشرفًا عامًّا على المركز الإعلامي، وتكليف الدكتور ياسر زايد العسيري مشرفًا عامًّا على إدارة الاتفاقيات والشراكات بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وتمديد تكليف الدكتور سالم علي الفيفي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للخدمات التعليمية، وتكليف الدكتور سعيد محمد الشهراني مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة لطلاب المنح، وتكليف الدكتور علي عبدالله مرزوق مشرفًا على وحدة أبحاث ودراسات التراث العمراني بمنطقة عسير ومساعدًا لمدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، وتكليف الدكتور عبدالرحمن خصيف القرني مشرفًا على وحدة المسؤولية والشراكة المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتكليف الدكتور سالم فائز العلياني مديرًا لمركز الذكاء الاصطناعي ومستشارًا بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وتكليف الدكتورة أضواء علي الأحمري مشرفةً عامةً على وحدة المناهج والخطط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وتمديد تكليف الدكتور ياسر تركي آل مدعث وكيلًا لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتعليم والتدريب، وتكليف الدكتور أحمد إسماعيل آل حيدر وكيلًا لعمادة الدراسات العليا، وتمديد تكليف الدكتور عبدالرحمن عبدالله آل موسى وكيلًا لكلية اللغات والترجمة للتطوير والجودة، وتكليف الدكتورة منى عبدالله الشهري وكيلةً لكلية اللغات والترجمة شطر الطالبات، وتمديد تكليف الدكتور أحمد محمد عسيري وكيلًا لكلية العلوم والآداب بمحايل عسير للتطوير والجودة، وتمديد تكليف الدكتور خالد سعيد أبوحكمة وكيلًا لكلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة ومستشارًا بوكالة الجامعة ومشرفًا على وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوكالة، وتكليف الدكتور عبدالرحيم رفدان حكمي وكيلًا للتطوير الأكاديمي والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وتمديد تكليف الدكتور محمد زيدان آل محفوظ وكيلًا لكلية التربية، وتكليف الدكتور علي جابر العلياني وكيلًا لعمليات الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية، وتكليف الدكتور عبدالرحمن يحيى القرفي وكيلًا لتخطيط الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية، وتكليف الدكتور ناصر محمد آل قميشان وكيلًا لتطوير الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية، وتمديد تكليف الدكتور أحمد عبدالله الحصيني وكيلًا لكلية الشريعة وأصول الدين، وتكليف الدكتورة شنيفاء محمد القرني وكيلةً لعمادة الموارد البشرية شطر الطالبات، وتكليف الدكتور محمد عبادي آل سليم وكيلًا لكلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي.

كما تضمنت القرارات الإدارية تكليف عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس رؤساء ومشرفات للأقسام في كليات الجامعة، وشملت القرارات: تمديد تكليف الدكتور مقبول علي العلياني رئسًا لقسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وتكليف الدكتور أيمن إبراهيم قحمش رئيسًا لقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، وتكليف الدكتور محمد يحيى الشمري مشرفًا على قسم هندسة الشبكات والاتصالات بكلية علوم الحاسب الآلي إضافة إلى عمله، وتمديد تكليف الدكتورة خديجة الحسين الحفظي مشرفةً على قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة منى عبدالعزيز المناسف مشرفةً على قسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة سارة هاني أبو غزالة مشرفة على قسم علوم الحاسب الآلي بكلية علوم الحاسب الآلي شطر الطالبات.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.