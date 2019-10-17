37 إعلامية يُثرين بالنقاش ورشة “صحافة البيانات” بجامعة الملك خالد

المناطق - أبها

نظم المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مساء أمس الأربعاء ورشة مجانية بعنوان “صحافة البيانات: الأسس والتطبيقات” استفاد منها أكثر من 37 إعلامية، ومهتمة بالإعلام، ومنسقة إعلامية بالجهات التعليمية وعدد من الجهات بالمنطقة، وذلك بالمجمع الأكاديمي بلعصان.

وقد قدمت الورشة مساعدة المشرف العام على المركز الإعلامي بالجامعة المحاضرة نورة عبدالقادر عامر، وتناولت خلالها من خلال تخصصها في مجال الصحافة والتحرير الإلكتروني أهم التجارب العالمية في صحافة البيانات مثل تجربة هيئة الإذاعة الأسترالية ABCوهيئة الإذاعة البريطانية BBC وصحيفة الغارديان، كما استعرضت مقدمة الورشة أهم النصائح للوصول للبيانات، والتعريف بمواقع البيانات وخدماتها، والتعريف بمدينة البيانات الحرة، وكيفية فهم صحافة البيانات.

وفي ذات الورشة تحدثت إعلاميات المنطقة والمنسقات الإعلاميات عن عدد من تجاربهن في هذا السياق، كما طرحن العديد من التساؤلات والنقاشات المثرية.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والدورات التي سيقدمها المركز الإعلامي بالجامعة بالتعاون مع بعض جهات الجامعة في عدد من مجالات الصحافة والإعلام، وتستهدف منسوبي الإعلام في المنطقة.