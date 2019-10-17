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الاثنين القادم “الوعي المعلوماتي” في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

الاثنين القادم “الوعي المعلوماتي” في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
http://almnatiq.net/?p=787239
المناطق - الرياض

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة محاضرة تحت عنوان “الوعي المعلوماتي” ضمن فعاليات الصالون الثقافي وذلك في إطار أنشطتها الثقافية لعام 2019م مساء يوم الاثنين 22/2/1441هـ الموافق 21/10/2019م، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض، وتتولى الدكتورة أمل الشقير مستشار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) تقديم المحاضرة، حيث تلقي الضوء على أهداف ومهارات الوعي المعلوماتي بوصفه قضية أهتمت بها الدول ومنظمات المجتمع .
وأعلنت المكتبة عبر موقعها الالكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدعوة لحضور المحاضرة تشمل السيدات والرجال، وتهدف مكتبة الملك عبدالعزيز من خلال طرح وتناول موضوع الوعي المعلوماتي لنشر الوعي والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وإعداد الأفراد للتعامل مع المعلومة كمصدر وكأداة مساندة، فموضوع الوعي المعلوماتي يرتبط بالتأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المعلومات والوسائط المتعددة ذات الفائدة الأفضل، والإلمام بالقضايا التي تحيط بالمعلومات لتحقيق الثقة فها، والتأثير على الآخرين عند استخدام المعلومات، مما يبني لدى الأفراد قدرات معينة.
ويعد مفهوم الوعي المعلوماتي مصطلحا متجذرا في مجال المكتبات والمعلومات ويستخدم فيها بشكل رئيسي، وينتمي لعلم المكتبات والببليوغرافيات، وهو يعرف بأنه “القدرة على اكتشاف المعلومة وقت الحاجة لها، والقدرة على تحديد مكانها، تقييمها، والاستعمال الفعال لها عند الحاجة إليها”، ومن هذا المنظور، فإن الوعي المعلوماتي هو الأساس للتعلم مدى الحياة.

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