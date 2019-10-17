احدث الأخبار

روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات في سوريا
أبرز المواد
 ماكرون : نعمل من أجل وقف أوروبي لمبيعات السلاح لتركيا
أبرز المواد
 برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبي “وزارة العدل”
أبرز المواد
 أمير القصيم يُعطي شارة الانطلاق لرالي القصيم الدولي
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة الرياض
أبرز المواد
 الاثنين القادم “الوعي المعلوماتي” في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
منطقة الرياض
 “العمل والتنمية الاجتماعية” و “الأحوال المدنية” يبحثان سبل تفعيل مبادرة ” الأولوية لهم ” بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 37 إعلامية يُثرين بالنقاش ورشة “صحافة البيانات” بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 بحث دعم التحصيل الدراسي بمكاتب عسير
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف
منطقة عسير
 أختتام فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بغرفة أبها
أبرز المواد
 أكثر من ألفي عملية جراحية بمستشفى محايل العام خلال عام ١٤٤٠هـ
منطقة عسير
روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات في سوريا

روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات في سوريا

أبرز المواد
ماكرون : نعمل من أجل وقف أوروبي لمبيعات السلاح لتركيا

ماكرون : نعمل من أجل وقف أوروبي لمبيعات السلاح لتركيا

أبرز المواد
برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبي “وزارة العدل”

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبي “وزارة العدل”

أبرز المواد
أمير القصيم يُعطي شارة الانطلاق لرالي القصيم الدولي

أمير القصيم يُعطي شارة الانطلاق لرالي القصيم الدولي

أبرز المواد

روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات في سوريا

روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات في سوريا
http://almnatiq.net/?p=787264
المناطق - وكالات

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بحثا الموقف في شمال شرق سوريا، وأعربا عن استعدادهما لتسهيل إجراء محادثات بين الأطراف المعنية.

وقال الوزيران إن من الضروري تحقيق استقرار دائم في منطقة شرق نهر الفرات عبر “حوار بين دمشق وأنقرة، وبين السلطات السورية وممثلي أكراد سوريا”.

وأوضح لافروف وظريف أن روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل مثل هذه الاتصالات.

هذا وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، التي يشار إليها بـ “قسد”، الخميس، سقوط 20 قتيلا و48 جريحاً خلال 24 ساعة من الاشتباكات مع القوات التركية.

وفي تطور سابق، الخميس، ناشد الأكراد في شمال سوريا، المجتمع الدولي، العمل على فتح ممر إنساني لإجلاء الحالات الطارئة من مدينة رأس العين السورية التي تتعرض لهجمات تركية.

وإلى ذلك، عقد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأفادت مراسلة قناة “العربية” و”الحدث” أن الاجتماع دام لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ونظيره التركي، تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك.

روابط ذات صلة

ماكرون : نعمل من أجل وقف أوروبي لمبيعات السلاح لتركيا

ماكرون : نعمل من أجل وقف أوروبي لمبيعات السلاح لتركيا
برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبي “وزارة العدل”

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبي “وزارة العدل”
أمير القصيم يُعطي شارة الانطلاق لرالي القصيم الدولي

أمير القصيم يُعطي شارة الانطلاق لرالي القصيم الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*