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غراهام: الكونغرس متحد لفرض أقسى العقوبات على تركيا

غراهام: الكونغرس متحد لفرض أقسى العقوبات على تركيا

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غراهام: الكونغرس متحد لفرض أقسى العقوبات على تركيا

غراهام: الكونغرس متحد لفرض أقسى العقوبات على تركيا
http://almnatiq.net/?p=787270
المناطق - وكالات

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن الكونغرس بصوت واحد يقول إننا سنفرض أقسى العقوبات على تركيا داعيا أنقرة لإنهاء توغلها والانسحاب من سوريا مشددا على ضرورة استعادة مصداقية أميركا التي ضربها أردوغان.

جاءت تصريحات السيناتور الأميركي ​البارز على العملية التركية في ​سوريا​، خلال مؤتمرا صحفيا مع عددا من نواب مجلس الشيوخ الأميركي حيث أكد على أن “​العقوبات الأميركية​ لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ موقفه، مشيراً إلى “إننا لن نسمح لتنظيم “داعش” الارهابي بالعودة مجددا و​الأكراد​ ساعدونا في دحر التنظيم.

فيما قال السيناتور هولن إن ما تقوم به تركيا يعد عملية تطهير عرقي ضد الأكراد ويجب العمل على وقفها مشيرا إلى قيام قوات مدعومة من تركيا تحرر عناصر داعش من السجون.
كما طالب سيناتور أميركي في المؤتمر الصحفي بضرورة تحمل أميركا المسؤولية وتفادي وقوع مذبحة للأكراد مشيرا إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستسبب الألم لتركيا مشددا على أنعليهم التحرك عندما يتصرف الرئيس بشكل خاطئ.

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