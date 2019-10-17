إزالة أكثر من 250 ألف م2 في محايل عسير خلال أسبوع

المناطق - أبها

أزالت بلدية محافظة محايل عسير ما يزيد عن 250 ألف م2 من الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة وتمت اعمال الازالة في عدة مواقع مختلفة منها ظهرة الحيران , وشرق وذان ومخطط 78 ، أوضح ذلك رئيس بلدية محايل سعيد بن علي جابر آل مصمع مبيناً أن البلدية قامت على الفور بتبتير المواقع كاملة للحفاظ عليها .

مشدداً بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول التعدي على الأراضي الحكومية، والمخططات العامة .داعياً المواطنين للتعاون , والحفاظ على ممتلكات الدولة والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد لبلاغات البلدية (940) ولفت ال مصمع الى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية على الأراضي الحكومية للحفاظ عليها، والاستفادة منها في توزيع التنمية بالمحافظة وإيجاد المخططات السكنية والاستمارة، والتنموية التي تعود بالنفع على المواطن والمكان .