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“تقني تبوك” يواصل استقبال الطلبات في التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج “أتقن”

“تقني تبوك” يواصل استقبال الطلبات في التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج “أتقن”

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“تقني تبوك” يواصل استقبال الطلبات في التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج “أتقن”

“تقني تبوك” يواصل استقبال الطلبات في التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج “أتقن”
http://almnatiq.net/?p=787276
المناطق - تبوك
تواصل المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك استقبال طلبات التسجيل في 15 برنامجاً تدريبياً في المرحلة الخامسة لبرنامج ” أتقن” المجتمعي والذي بدأ التسجيل فيها مطلع هذا الأسبوع  وتنفذها 8 منشآت تدريبية تستهدف كافة شرائح المجتمع .
وأوضح مدير ‏عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أن برنامج ” أتقن” يهدف إلى إكساب افراد المجتمع المهارات التقنية والمهنية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ونشر الثقافة التقنية والمهنية داعياً الجميع إلى التسجيل في تلك البرامج عبر بوابة مركز الأعمال الموحد https://ctc.tvtc.gov.sa.
‏ من جانبه أوضح ‏مدير فرع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بتبوك محمد العطوي أنه تم تخصيص عشر برامج للذكور وخمسة برامج للإناث وأن جميع المنشآت التدريبية في المنطقة ستشارك في تقديم مجموعة من هذه البرامج،مشيراً إلى أن مدة كل برنامج أسبوع بواقع 16 ساعة تدريبية موزعة على أربعة أيام وأن برامج المرحلة الخامسة سوف تبدأ من تاريخ 1441/2/28هـ.

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