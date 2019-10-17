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اليوم العالمي للصحة النفسية بمجمع إرادة بتبوك تحت شعار “تعزيز الصحة النفسية، والوقاية من الانتحار”
http://almnatiq.net/?p=787279
تبوك - فايز السميري
نظم مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك اليوم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يقام في 10 أكتوبر من كل عام ويركز هذا العام على منع الانتحار وذلك في العيادات الخارجية بالمجمع .
وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية والاكتشاف المبكر لمحاولات الانتحار
كما تضمنت الفعالية على اقامة محاضرات توعوية للمجتمع قدمها نخبة من الأطباء حول كيفية التعامل مع الإنتحار لدى الأطفال والمراهقين وطرق المنع  والوقاية من الإنتحار لدى البالغين  بهدف رفع مستوى الوعي وتقليل خطر الإنتحار .
كما صاحب الفعالية معرض توعوي شارك فيه عدد من اقسام المجمع و ركن للإستشارات النفسية وتقديم عروض مرئية لمنع الإنتحار  بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم .
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في كل (40) ثانية يفقد شخص حياته بالانتحار وسنوياً يفقد (800000) شخص تقريباً حياتهم بالإنتحار ويعتبر الإنتحار ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة في الأوساط العمرية بين (15 – 29) عاماً على نطاق العالم .

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