البيت الأبيض: تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن

المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن بانتظار نتائج محادثات أنقرة بين أردوغان، ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس.

وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي، أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

واستمر الاجتماع حوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك.

هذا ونشر البيت الأبيض رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترمب إلى أردوغان، في التاسع من أكتوبر الحالي، بهدف ردعه عن قرار شن العمليات العسكرية في الشمال السوري ضد الأكراد، حيث طالبه خلالها بألا يكون متصلبا أو أحمق، محذرا إياه بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، والتي خلت من اللهجة الدبلوماسية ما يلي:

عزيزي حضرة الرئيس: دعونا نعمل على صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس ، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي وسأفعل. أعطيتك بالفعل عينة صغيرة فيما يتعلق بالقس برونسون.

لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك عمل الكثير.

الجنرال مظلوم ( قائد القوات الكردية ) مستعد للتفاوض معك، وهو على استعداد لتقديم تنازلات لم يسبق لها تقديمها في الماضي. أرفق سرًا نسخة من رسالته إليّ ، تلقيتها للتو.

سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية. سوف ينظر إليك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة. لا تكن رجلا صلبا، لا تكن أحمق! سأتصل بك لاحقا.