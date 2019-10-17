احدث الأخبار

تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا
أبرز المواد
 المملكة تستعرض جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها
أبرز المواد
 مدني تبوك: جولات تفتيشية للسلامة الوقائية للمنشآت التجارية
منطقة تبوك
 عمل تبوك يقيم دوره تدريبية لمنسوبيه
منطقة تبوك
 مشروع قانون بالكونغرس يطلب تقريراً حول ثروة أردوغان وعائلته
أبرز المواد
 البيت الأبيض: تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن
أبرز المواد
 اليوم العالمي للصحة النفسية بمجمع إرادة بتبوك تحت شعار “تعزيز الصحة النفسية، والوقاية من الانتحار”
منطقة تبوك
 “تقني تبوك” يواصل استقبال الطلبات في التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج “أتقن”
منطقة تبوك
 إزالة أكثر من 250 ألف م2 في محايل عسير خلال أسبوع
منطقة عسير
 غراهام: الكونغرس متحد لفرض أقسى العقوبات على تركيا
أبرز المواد
 قائد العمليات المشتركة اليمني يشدد على رفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من الانقلابيين
أبرز المواد
تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا

تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا

أبرز المواد
المملكة تستعرض جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل

المملكة تستعرض جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها

المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها

أبرز المواد
مدني تبوك: جولات تفتيشية للسلامة الوقائية للمنشآت التجارية

مدني تبوك: جولات تفتيشية للسلامة الوقائية للمنشآت التجارية

منطقة تبوك

مشروع قانون بالكونغرس يطلب تقريراً حول ثروة أردوغان وعائلته

مشروع قانون بالكونغرس يطلب تقريراً حول ثروة أردوغان وعائلته
http://almnatiq.net/?p=787290
المناطق - وكالات

كشفت مسودة مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وعددا من نواب مجلس الشيوخ الأميركي عن فرض عقوبات على جهات تركية عديدة كما طالب المشروع تقريراً من الحكومة الأميركية حول ثروة أردوغان وعائلته.

كما تضمن مشروع الكونغرس فرض عقوبات على أي طرف أجنبي ينتج النفط في سوريا لصالح روسيا وإيران وتركيا وفرض عقوبات أيضا على بنك خلق التركي.

كما طالب مشروع الكونغرس للعقوبات على تركيا الحكومة الأميركية بوضع بدائل لقاعدة إنجرليك.

أقسى العقوبات

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال إن الكونغرس بصوت واحد يقول إننا سنفرض أقسى العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة لإنهاء توغلها والانسحاب من سوريا، مشددا على ضرورة استعادة مصداقية أميركا التي ضربها أردوغان.

جاءت تصريحات السيناتور الأميركي ​البارز على العملية التركية في ​سوريا​، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريين، حيث أكد على أن “​العقوبات الأميركية​ لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ موقفه، مشيراً إلى “إننا لن نسمح لتنظيم “داعش” الإرهابي بالعودة مجددا، و​الأكراد​ ساعدونا في دحر التنظيم.

عملية تطهير عرقي

فيما قال السيناتور هولن، إن ما تقوم به تركيا يعد عملية تطهير عرقي ضد الأكراد، ويجب العمل على وقفها، مشيرا إلى قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرير عناصر داعش من السجون.

كما طالب سيناتور أميركي في المؤتمر الصحافي بضرورة تحمل أميركا المسؤولية وتفادي وقوع مذبحة للأكراد، مشيرا إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستسبب الألم لتركيا، مشددا على أن عليهم التحرك عندما يتصرف الرئيس بشكل خاطئ.

اجتماع الأزمة

يأتي ذلك فيما عقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا. وأفادت مراسلة قناة “العربية” و”الحدث” بأن الاجتماع دام لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره التركي تشاويش أوغلو وعدد من المسؤولين الأتراك.

روابط ذات صلة

تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا

تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا
المملكة تستعرض جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل

المملكة تستعرض جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل
المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها

المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*