عمل تبوك يقيم دوره تدريبية لمنسوبيه

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http://almnatiq.net/?p=787293
تبوك - محمد العنزي
أقام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك اليوم دورة تدريبية تحت عنوان “حقوق وواجبات الموظف العام” قدمها مدير المتابعة بالفرع الأستاذ فهد الزهراني بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي وذلك بمقر الفرع .
واستهدفت الدورة منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ومحافظاتها حيث تناولت الدورة جملة من الحقوق حددتها القوانين واللوائح وفي مقابل ذلك ألزمته بواجبات محددة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من النظام العام التي يلتزم بها الموظف العام.

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