مدني تبوك: جولات تفتيشية للسلامة الوقائية للمنشآت التجارية

تبوك - علي العميري

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال الشهر الأول لهذا العام 1441هـ ، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية “وعيكم نجاة ” شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول/ رافع العَمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء واملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار .

وأشار الملازم أول/ العَمري ، إلى أنه تم إقامة 11 محاضرة توعوية و 3 معارض لحملة ” وعيكم نجاة ” ، وتم زيارة 166 منشأة ومن خلال الزيارات تم تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في المنشآت الهامة على دورهم كمسؤولي سلامة و كيفية استخدام وسائل السلامة واعداد خطط الإخلاء .

أيضا تم الكشف على 813 منشأة حكومية وتجارية ، وتم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 55 منشأة تجارية وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 200 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة .