أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتسلمان ديوان “قصائد العزم في عاصفة الحزم” للشاعر طاهري

جازان _ فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، الإهداء المقدم من الشاعر المعروف علي بن حمد طاهري وهو عبارة عن ديوانه الشعري الجديد والذي يحمل عنوان “ قصائد العزم في عاصفة الحزم ” وذلك خلال الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.

وثمن سمو أمير جازان الإهداء متمنيا للشاعر طاهري التوفيق في مشاركاته الوطنية المميزة مثمنا تجربته الشعرية في كافة المجالات .

وأكد سموه فخره واعتزازه بالحس الوطني العالي لدي المواطنين والأهالي والذي يجعل من كل مواطن جنديا يشارك اخوانه المرابطين البواسل في دفاعهم عن حياض الوطن بالحد الجنوبي .

وقدم الشاعر طاهري ؛ خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه مشيدا بتوجيهاتهما السديدة والتي تعد دافعا مشجعا للمشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية داخل المنطقة وخارجها ودعم رجال الحد الجنوبي والوقوف معهم في مواجهة من يحاول الاقتراب من حدود الوطن الغالي ، سائلا الله عزوجل ان يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادته الحكيمة .