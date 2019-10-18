احدث الأخبار

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض
أبرز المواد
 فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو
أبرز المواد
 نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس
أبرز المواد
 كيف تختار تخصصك الجامعي” بلجنة التنمية بالأرطاوية”
منطقة الرياض
 “فنيات تعديل السلوك ” ورشة عمل بجستر تبوك
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتسلمان ديوان “قصائد العزم في عاصفة الحزم” للشاعر طاهري
أبرز المواد
 الصحة العالمية: 1.5 مليون شخص ماتوا نتيجة لمرض السل في عام 2018
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن سعودي وبحريني تسترا على وافد باكستاني يدير مصنعاً للمنتجات البلاستيكية
أبرز المواد
 رغم إعلان وقف إطلاق النار.. “الشيوخ الأمريكي” يعمل على تشريع لمعاقبة تركيا
أبرز المواد
 50 ناديًا مؤهلًا للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة
أبرز المواد
 المملكة تؤكد حرصها على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف عبر وسائلها الإعلامية
أبرز المواد
 تركيا : سنوقف القتال ولكننا لم نلغِ العملية العسكرية في سوريا
أبرز المواد
آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض

أبرز المواد
فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو

فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو

أبرز المواد
نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس

نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس

أبرز المواد
كيف تختار تخصصك الجامعي” بلجنة التنمية بالأرطاوية”

كيف تختار تخصصك الجامعي” بلجنة التنمية بالأرطاوية”

منطقة الرياض

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتسلمان ديوان “قصائد العزم في عاصفة الحزم” للشاعر طاهري

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يتسلمان ديوان “قصائد العزم في عاصفة الحزم” للشاعر طاهري
http://almnatiq.net/?p=787326
جازان _ فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، الإهداء المقدم من الشاعر المعروف علي بن حمد طاهري وهو عبارة عن ديوانه  الشعري الجديد والذي يحمل عنوان “ قصائد العزم في عاصفة الحزم ” وذلك خلال الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.
وثمن سمو أمير جازان الإهداء متمنيا للشاعر طاهري التوفيق في مشاركاته الوطنية المميزة مثمنا تجربته الشعرية في كافة المجالات .

وأكد سموه فخره واعتزازه بالحس الوطني العالي لدي المواطنين والأهالي والذي يجعل من كل مواطن جنديا يشارك اخوانه المرابطين البواسل في دفاعهم عن حياض الوطن بالحد الجنوبي .

وقدم الشاعر طاهري ؛ خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه مشيدا بتوجيهاتهما السديدة والتي تعد دافعا مشجعا للمشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية داخل المنطقة وخارجها ودعم رجال الحد الجنوبي والوقوف معهم في مواجهة من يحاول الاقتراب من حدود الوطن الغالي ، سائلا الله عزوجل ان يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادته الحكيمة .

روابط ذات صلة

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض
فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو

فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو
نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس

نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*