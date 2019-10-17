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“فنيات تعديل السلوك ” ورشة عمل بجستر تبوك

“فنيات تعديل السلوك ” ورشة عمل بجستر تبوك
http://almnatiq.net/?p=787331
المناطق _ تبوك
أقامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة” جستر” بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتبة العامة وجامعة تبوك ورشة عمل بعنوان ” فنيات تعديل السلوك ” بحضور 24 من المهتمين بتعديل السلوك من الرجال والنساء.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية شاهر البلوي أن هذه الورشة التي قدمها الدكتور حاتم عاشور تناولت العديد من المحاور ومنها: تعريف السلوك وأنواعه وخصائصه والسلوك المتعلم والسلوك غير المتعلم  بالإضافة إلى بعض الفنيات التى تستخدم فى تعديل السلوك ً التعزيز و العقاب والتشكيل والنمذجه ،والتعاقد السلوكى والاطفاء والتعميم.
وأبان ” البلوي ” أن الجمعية تستضيف منصات تفاعلية متعددة يأتي في مقدمتها التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات و الاستشارات من قبل متخصصين في التربية الخاصة ودعم وتحفيز إنتاج ونشر البحث العلمي في مجال الإعاقة و الموهبة و التفوق مؤكداً أن الجمعية ستشهد خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الدورات بالتعاون مع كافة الجهات لتثقيف المتخصصين والمهتمين في التربية الخاصة بمنطقة تبوك.

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