“فنيات تعديل السلوك ” ورشة عمل بجستر تبوك

المناطق _ تبوك

أقامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة” جستر” بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتبة العامة وجامعة تبوك ورشة عمل بعنوان ” فنيات تعديل السلوك ” بحضور 24 من المهتمين بتعديل السلوك من الرجال والنساء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية شاهر البلوي أن هذه الورشة التي قدمها الدكتور حاتم عاشور تناولت العديد من المحاور ومنها: تعريف السلوك وأنواعه وخصائصه والسلوك المتعلم والسلوك غير المتعلم بالإضافة إلى بعض الفنيات التى تستخدم فى تعديل السلوك ً التعزيز و العقاب والتشكيل والنمذجه ،والتعاقد السلوكى والاطفاء والتعميم.

وأبان ” البلوي ” أن الجمعية تستضيف منصات تفاعلية متعددة يأتي في مقدمتها التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات و الاستشارات من قبل متخصصين في التربية الخاصة ودعم وتحفيز إنتاج ونشر البحث العلمي في مجال الإعاقة و الموهبة و التفوق مؤكداً أن الجمعية ستشهد خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الدورات بالتعاون مع كافة الجهات لتثقيف المتخصصين والمهتمين في التربية الخاصة بمنطقة تبوك.