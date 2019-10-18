كيف تختار تخصصك الجامعي” بلجنة التنمية بالأرطاوية”

المناطق _ فلاج الشعيفاني

استقطب البرنامج التدريبي “كيف تختار تخصصك الجامعي” الذي نفذته لجنة التنمية بالارطاوية حضورا كبيرا وتفاعلا ملموسا من الطلاب

البرنامج الذي قدمه المدرب تركي البدراني بقاعة مستشفى الارطاوية شهد حضورا من الطلاب و بعض الآباء في اهتمام واضح بمستقبل ابنائهم ومعرفة التخصص المناسب

و قدم البدراني تعريفا واضحا عن الرؤية المحددة للبرنامج وكيف يساعد الطلاب في تحديد اختيار التخصصات المناسبة طبقا لمعايير تدريبية وتطبيقية نفذت خلال الدورة وتفاعل معها الطلاب بشكل متميز

وفي ختام البرنامج ، كرم نائب رئيس لجنة التنمية بالارطاوية الاستاذ/مشعل جلوي المدرب تركي البدراني بشهادة شكر وتقدير

وتكريم آخر من المدرب واعضاء لجنة التنمية سُلِمَ للطلاب المتدربين وجوائز خاصة للمتفاعلين والمتميزين اثناء الدورة

ويأتي البرنامج التدريبي المنفذ كأحد البرامج التي تقدمها لجنة التنمية بالارطاوية كجزء من مهامها في خدمة المجتمع واستقطاب المتخصصين ونوعية البرامج المناسبة للشباب .