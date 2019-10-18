فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو

المناطق _ وكالات

أعلنت السلطات المحلية في بوركينا فاسو فرض حظر التجول في أربعة مدن، إثر هجوم لمسلحين على مسجد في بلدة ماركوي الجمعة الماضي، أودى بحياة 16 شخصًا.

وأكد محافظ منطقة الساحل سالفو كابوري أنه فُرض حظر التجول في مدن وهي ( أودلان، سوم، بام، وسينو شمال البلاد)، اعتبارًا من يوم 21 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك لمدة 45 يومًا، بعد الهجوم الإرهابي على المسجد.