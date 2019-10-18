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مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض

http://almnatiq.net/?p=787364
المناطق _ الرياض

وثق مواطن مقطع فيديو يظهر توقف السير على مدخل مدينة الرياض بسبب الزحام الشديد للمركبات، وذلك لحضور مسيرة افتتاح موسم الرياض بمنطقة “بوليفارد” الترفيهية بالرياض.
وبحسب المقطع تظهر صفوف طويلة من المركبات على طريق مدخل الرياض، وسط توقف تام لحركة السيارات على الطريق، بينما يعلق المواطن بقوله: “تمزحون.. ما في أمل للي يروح الرياض”، في إشارة لصعوبة الوصول إلى داخل الرياض.
وكانت أكبر مسيرة استعراضية في المملكة والمنطقة قد انطلقت هذا المساء وسط حضور جماهيري كبير، من جميع الأعمار، لمتابعة الافتتاح الكبير لموسم الرياض ومنطقة “بوليفارد” الترفيهية، بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية مساء اليوم الساعة التاسعة في أربعة أبراج بالعاصمة الرياض.

 

 

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